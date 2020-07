Bei Rot-Weiß Erkenschwick in der Honermannsiedlung herrscht leichte Entspannung. Nachdem das GO für Spiele auch in Kontaktsportarten kam, wurden schnell Pläne für die Saisonvorbereitung gemacht, natürlich nicht, ohne das erforderliche Hygiekonzept zu erstellen.

Inzwischen sind die ersten Spiele gelaufen, und die Verantwortlichen im Verein, wie Andreas Jakob, der erste Vorsitzende, sind mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. "Sowohl die Aktiven als auch unsere Besucher machen bei den erforderlichen Massnahmen bereitwillig mit, man spürt, dass alle froh sind, endlich wieder auf bzw. am Platz zu stehen, das will niemand kaputt machen", so Jakob.

Er war auch gespannt, wie die 1. Mannschaft unter der neuen Leitung (Andreas Albersmann gab das Traineramt wie angekündigt nach 4 Jahren auf, den Staffelstab reichte er weiter an Thomas Sliwa, einen erfahrenen Trainer, zuletzt in Diensten von TuS 05 Sinsen) auftreten würde, dazu wurden mehrere Testspiele vereinbart.

Leider hatten die Honermänner viel Pech, und etliche Leistungsträger verletzten sich, so ist die Startphase etwas holperig verlaufen. "Die Moral unserer Truppe ist super, das konnte man in den ersten Spielen sehen. Die Basis für eine gute Saison ist da", so der erste Vorsitzende von Rot-Weiß. Das erste Spiel gegen den Bezirksligisten Teutonia Waltrop endete 2:2, die Spiele danach gegen TuS 05 Sinsen, SC Marl-Hamm und die Sportfreunde aus Stuckenbusch gingen knapp verloren. Die Bilder stammen aus dem Spiel gegen die "Hammer Löwen" (blaue Trikots).

Und auch die Vereinsjugend hat erste Spiele vereinbart, gestartet sind am vergangenen Samstag die B-Jugendlichen. Sie hatten das Team vom SV Westerholt zu Gast, in einem abwechslungsreichen Spiel trennten sich beide Mannschaften 3:3, nachdem die Kicker vom Mühlenweg in Halbzeit 2 einen Rückstand von 1:3 ausgleichen konnten (auf den Fotos sind die Hertener in Rot zu sehen).

Nächstes Wochenende geht es weiter, dann ist auch die 2. Mannschaft unter Coach Walter Brans in einem Heimspiel gegen den SV Hullern dabei (Sonntag um 13.00 Uhr).