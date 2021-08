Braucht man eine Gehhilfe, wird vieles anders: „Wer nicht mehr raus geht, verabschiedet sich peu à peu vom Leben.“ Deshalb macht der Seniorenclub Oer-Erkenschwick ein besonderes Angebot: Er gibt nun ein Sportangebot mit Rollatoren.

Es ist spezielles Angebot für Menschen, die auf den Rollator angewiesen sind. Denn, so Klaus Skodell, 1. Vorsitzender des Seniorenclubs: "Der demografische Wandel innerhalb unserer Gesellschaft führt dazu, dass es immer mehr Menschen höheren Alters gibt. Dabei bietet ein Rollator die Möglichkeiten, dass den Menschen die selbstständige Mobilität zu Hause und auf der Straße erhalten bleibt und sie nicht auf die Hilfe Dritter angewiesen sind", ordnet der Verein ein.

"Im Laufe der letzten Jahre sind die Rollatoren zum festen Bestandteil in unserer Gesellschaft geworden und es sollen schätzungsweise rund drei Millionen bereits im Einsatz sein, sowie jährlich etwa 500.000 neue dazu kommen. Also stellt sich der Seniorenclub Oer-Erkenschwick einer neuen Herausforderung und bietet den Mitgliedern und Bürgern ein neues Angebot an: Rollator? Ja bitte!"

Der Rollator soll dabei als "Sportgerät" zur Erhaltung oder Wiederherstellung der allgemeinen Fitness, Gesundheit und Mobilität eingesetzt werden. "Mit dem Rollator-Training wird ein ganzheitliches Programm angeboten, wobei die individuellen Möglichkeiten und Voraussetzungen der Teilnehmer selbstverständlich berücksichtigt werden", beschreibt der Verein. "In einer Gruppe macht das Training am Rollator viel Spaß und hält fit. Beweglichkeit, Kraft, Koordination und Ausdauer lassen sich mit dem Rollator - ergänzt durch Kleingeräte oder Alltagsmaterialien und mit Musik - vielseitig trainieren."

Dadurch verliert der Rollator sein "Stigma" als Symbol von Einschränkung und Gebrechlichkeit und wird zum "treuen Begleiter" für mehr Unabhängigkeit, Mobilität, Lebensqualität und Lebensfreude.

Das neue Angebot "Rolli-Fit" findet ab dem 24.08.2021 immer dienstags von 16.00-17.00 Uhr in der Turnhalle der Westerbachschule statt. Der Übungsleiter Michael Leonhard freut sich darauf, viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen zu können. Die erste "Schnuppereinheit" ist kostenlos, danach ist eine Mitgliedschaft im Seniorenclub Oer-Erkenschwick erforderlich. Der Verein ruft dazu auf: "Machen Sie bitte mit - und Sie bleiben fit - und bringen Sie den Rollator mit!"