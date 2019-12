Oer-Erkenschwick: "Früher oder später" - Theater-Collage zum Thema Tod

Der Ambulante Hospizdienst lädt zu einer öffentlichen Veranstaltung zum Thema Tod und Sterben ein. Die theatralische Theater-Collage mit modernen Elementen aus Hip-Hop, Tanz, Akrobatik, Ballett, Chanson und Poesie mit dem Titel "Früher oder später" wird am Sonntag, 2. Februar, um 15 Uhr in der Stadthalle aufgeführt.

Der Ambulante Hospizdienst begleitet Menschen in ihrer letzten Lebensphase und bieten ihnen und ihren Angehörigen Unterstützung in der schweren Zeit des Abschiednehmens. Zugleich versuchen die Mitarbeiter aber auch in der Gesellschaft des Bewusstsein zu stärken, dass Tod und Abschied genauso zum Leben gehören wie Lieben und Geborenwerden.

Dazu hat der Ambulante Hospizdienst diese Inszenierung gemeinsam mit den Kooperationspartnern Stationäres Hospiz zum Hl. Franziskus Recklinghausen-Süd, Evangelischer Kirchenkreis Recklinghausen und Stadt Oer-Erkenschwick entwickelt. Das Besondere daran ist, dass sich fast ein Jahr lang unterschiedliche Gruppen mit diesem Tabuthema auseinandergesetzt haben - unter der künstlerischen Leitung von Yvette Rathai, die in der Szene dafür bekannt ist, sensible Themen meisterhaft darstellen zu können.

Gut 30 Personen im Alter von 8 bis 94 Jahren, darunter professionelle Künstler, werden eine theatralische Auseinandersetzung mit dem "sperrigen" Thema Tod zeigen - unterhaltsam, humorvoll, emotional. In jedem Fall eine generationsübergreifende Aufführung.