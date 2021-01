Das Olfener Kulturfenster gibt es seit dem Jahr 2006.

Alle zwei Monate präsentieren Eugen und Ulla Zymner Persönlichkeiten aus Literatur, Oper, Theater oder auch lokale Ereignisse im Haus der LVM Versicherungen, Kortenbusch, Zur Geest 7.

In den Monaten Januar, Februar und März erinnern die Beiden an ein kleines Jubiläum, denn vor 20 Jahren fand in der Sportanlage Vinnum ein Fußballturnier der Minikicker mit Beteiligung der Mannschaften unter anderem aus Olfen und Vinnum statt.

Information

Weitere Informationen sind unter http://www.zymner.de/LiteraturSchau.htm erhältlich