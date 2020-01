Der Olfener Schauspieler und künstlerische Leiter des LEO Theaters in Schwelm Marc Neumeister wird am Samstag, 8. Februar, zum ersten Mal in seiner Heimatstadt auftreten. Er schlüpft in die Rolle von Heinz Erhardt mit seinem Programm "Gedichte, Lieder, Schelmereien".

Ulla und Eugen Zymner haben das zum Anlass genommen, das Olfener Kulturfenster im Hause der LVM-Versicherungen Matthias Kortenbusch, Zur Geest 7, zu einer Erinnerung an den großen Komödianten Heinz Erhardt und das Gastspiel seines Interpreten Marc Neumeister zu gestalten.

Der Geburtstag von Heinz Erhardt jährt sich am 20. Februar zum 111. Mal. Das Kulturfenster zu diesem Ereignis wird von Januar bis März zu sehen sein.