In dieser Jahreszeit sind Tage mit schönem Wetter meistens sehr rar. Am gestrigen 2. Adventssamstag war es aber mal wieder so weit. Wir nutzten die Gelegenheit zu einem ausgedehnten Spaziergang in den Steverauen bei Olfen. Der Bereich zwischen der Drei-Bogen-Brücke und der Füchtelner Mühle wird seit einiger Zeit mehr und mehr zu einem interessanten Naherholungsgebiet mit vielen Erklär- und Hinweistafeln ausgebaut. Im Bereich der Füchtelner Fühle entsteht auch noch ein Informationszentrum.

Der Aufenthalt in der freien Natur ist ja eine der wenigen Dinge, die in der aktuellen Corona-Pandemie empfehlenswert sind. Wir müssen uns mit unserer Wanderleidenschaft allerdings gar nicht großartig umstellen und gehen unserem Hobby jetzt noch intensiver nach. Und eigentlich kann man so einen Tag mit ein paar Wolken und viel Sonne auch kaum besser verbringen. :-)

Viel Spaß mit meinen Eindrücken unserer gestrigen Tour.