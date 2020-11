Gruppen von Kranichen überquerten in diesen Tagen Olfen in Richtung Süden, um in wärmeren Gefilden von Süd-Frankreich, Spanien oder gar Nordafrika zu überwintern – ein großartiges Schauspiel am Himmel.

Im Flug bilden die Kraniche eine V-Formation mit erfahrenen und kräftigen Leit-Tieren an der Spitze.

Dahinter folgen Familien mit ihren durchschnittlich zwei Jungtieren. Sie legen aber auch Pausen bei

schlechtem Wetter ein. Nun wird der Winter bei uns wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen.