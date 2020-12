Olfen. Im Rahmen der Umgestaltung der Innenstadt hat sich für die Bilholtstraße, eine wichtige Durchgangsstraße, einiges geändert: die dortige letzte Ampel wurde jetzt durch einen (überfahrbaren) Kreisverkehr ersetzt.

Eigentlich sollten die vier Ampelmasten schon viel früher fallen, denn bereits im Frühjahr 2014 hatte der Rat der Stadt zu der Baumaßnahme „Bilholtstraße“, grünes Licht gegeben, wodurch auch „mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer geschaffen werden soll“, so der heutige Bürgermeister Wilhelm Sendermann damals im Rat.

Erwartet wurde seinerzeit, dass dadurch die Unfallzahlen sinken, der Verkehrslärm in etwa halbiert wird und sich die Luftqualität aufgrund weniger Abgase deutlich verbessert.

So hat es nun in 2020 die Steverstadt geschafft, sämtliche Kreuzungsbereiche, die früher mal durch Ampeln geregelt waren, durch Umbauten zum Kreisel verkehrsfreundlicher und sicherer zu gestalten.

Bei dem neu gebauten Kreisverkehr handelt es sich um eine ganz besondere Situation. Auf den Straßen Zur Geest und auf der Bilholtstraße sind im Zuge des Umbaus neue, mit der Signalfarbe Rot markierte Radwege entstanden, die jedoch kurz vor dem neuen Kreisverkehr enden, denn für Radwege ist die neue Kreuzung schlicht zu klein.

So kann man nur hoffen, dass die Autofahrer die Radler nicht übersehen, was leider bereits geschehen ist und zu Unfällen führte.

Vielleicht wäre es möglich, die rote Fahrradmarkierung in halber Breite auch innerhalb des Kreisels fortzuführen, um die Autofahrer zu mehr Vorsicht zu bewegen.