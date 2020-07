Zur nächsten Präsenz-Sprechstunde in Corona-Zeit lädt Bürgermeister Wilhelm Sendermann die Bürgerinnen und Bürger Olfens ein für Donnerstag, 6. August 2020.

Damit die Anliegen, Wünsche und Anregungen unter Hygienevorschriften mit dem Bürgermeister besprochen werden können, werden für den Zeitraum von 16 bis 17.30 Uhr Termine vergeben.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger melden sich bitte telefonisch im Büro des Bürgermeisters unter 389-102 oder -103 an. Mit der Terminvergabe werden neben dem Namen auch die Adresse und Telefonnummer aufgrund der Rückverfolgbarkeit festgehalten.Die Bürgersprechstunde wird in den Sitzungszimmern der 2. Etage des Rathauses an der Kirchstraße abgehalten.