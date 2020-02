In der Steverstadt stehen größere straßenbauliche Veränderungen bevor, die im Rahmen des „Integrierten Handlungskonzeptes“ bereits 2014 beschlossen wurden.

Aktuell ist deswegen die als Durchgangsstraße genutzte Bilholtstraße teilweise gesperrt, die Bauarbeiten wie Fräsen der Fahrbahn im Bereich Kreisverkehr am Rewe-Markt und Ampelkreuzung haben begonnen.

Die Bäume mussten weichen und wurden abgesägt, weil dort ein Radweg entstehen soll. In diesem ersten von drei Bauabschnitten wird die Bilholtstraße bis in den März umgebaut. Weiter soll die derzeit letzte Ampelanlage von Olfen durch einen (überfahrbaren) Kreisverkehr ersetzt werden, wodurch sich der Verkehrslärm in etwa halbiert und sich die Abgassituation erheblich verbessern soll.

Die Hauptziele für die Baumaßnahme sieht Bürgermeister Wilhelm Sendermann so:

Verbesserung der Radverkehrsführung, Verbreiterung der Gehwege, Umbau der Kreuzung zu einem Minikreisverkehr, Verbesserung der Platzsituation vor der ehemaligen Volksbank und die städtebauliche Aufwertung der Verbindung Stadtpark – Leohaus.

Wer sich über den Baufortschritt selbst vor Ort informieren möchte, kann jeden Mittwoch um 10 Uhr zur Besprechung im Bereich Kreisverkehr am Rewe-Markt kommen und sich informieren.