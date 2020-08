Die nach einjähriger Umbauzeit komplett renovierte Stadthalle der Steverstadt wurde am 17. August in einer Feierstunde der Olfener Bevölkerung übergeben. Prominenter Gast war diesmal Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), vor mehr als 30 Jahren war es Prof. Rita Süssmuth, damals Bundestagspräsidentin, die die Eröffnungsrede hielt.

Nach rund einjähriger Schließung wollte Bürgermeister Wilhelm Sendermann ursprünglich die komplett renovierte Stadthalle mit einer großen Feier und vielen Besuchern wiedereröffnen. Doch leider hat die Corona-Pandemie diesen Plan zunichte gemacht, so dass maximal 100 Besucher anwesend waren. Aber dennoch sprach der Bürgermeister von einem „großen Tag für Olfen“.

Zugleich räumte er ein, dass die bisherige Stadthalle „den heutigen Anforderungen nicht mehr vollauf genügte“. Sendermann zählte die größten Veränderungen auf: „Klimaanlage, neue Toiletten, neuer Eingangsbereich, digitale Bühnentechnik, Buffetraum, Raucherbereich, neue Beleuchtung“ und „mit dem Einbau von neuen Fenstern und Türen verringern wir nicht nur die Energiekosten, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“. Dank dafür richtete er an die „lieben Herren Architekten Burkhard Berghoff und André Dohmann“.

Und an die Olfener gerichtet betonte der Bürgermeister: „Wir haben das in erster Linie für Sie gemacht. Ob Bürgerversammlung, Kulturevent oder private Feier, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sie sind eingeladen, die Halle bietet wieder die passenden Räumlichkeiten an. Nehmen Sie dieses Angebot an“.

Denn schließlich hat die Stadt rund 1,5 Millionen Euro in die Renovierung gesteckt, könnte man ergänzen. Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr sprach von einem „Quantensprung“ und „dass die Stadthalle weit über Olfen hinaus strahlt“.

Der ursprünglich aus dem Münsterland (Ahaus) kommende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn machte deutlich: „Auch ich hätte gerne dieses Jahr Schützenfest gefeiert“. Doch bis solche Veranstaltungen wieder möglich seien, würden vermutlich noch Monate vergehen: „Eventuell können wir im Laufe des nächsten Jahres wieder zur Normalität zurückkehren.“ Dazu gehören für den Gesundheitsminister der Regelbetrieb von Schulen und Kindergärten und auch der Handel. „Aber wir wollen so viel Alltag wie möglich möglich machen.“ Größere Feiern seien aber eher verzichtbar, denn nach Ansicht des Ministers sind in der Corona-Krise gerade Feiern ein großes Problem.

Jens Spahn trug sich bei der Wiedereröffnung der Stadthalle auch in das Goldene Buch der Stadt Olfen ein.