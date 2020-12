Kurz bevor die weihnachtliche Ruhe einkehrt, startet die Stadt noch einmal durch: Die dritte Befragung der jungen Olfener Bürger ist nun online. Auch dieses Mal sind alle Olfener zwischen 16 und 35 Jahren unabhängig von früheren Teilnahmen dazu eingeladen, an der Befragung teilzunehmen.

„Wir arbeiten seit Jahren daran, konkrete Anliegen und Wünsche der jungen Generation in unsere Stadtentwicklungsplanungen mit aufzunehmen. Dazu brauchen wir aber mehr als nur Einzelgespräche, sondern eine Grundlage für eine weiterführende Interaktion. Für mich ist dies daher nicht einfach eine Befragung, sondern der konkrete Start für mehr Beteiligung der jungen Menschen an den Planungen und Ausrichtungen des Lebens in Olfen“, erläutert Bürgermeister Sendermann das Ziel des Forschungsprojektes, das von der Stadt Olfen in Kooperation mit dem Institut für Kommunikationswissenschaft der WWU Münster ins Leben gerufen wurde.

Insgesamt konnte mit den ersten beiden Befragungen schon rund ein Fünftel der jungen Olfener Bevölkerung erreicht werden. „Wir freuen uns sehr über so eine große Beteiligung und hoffen, dass auch in der Abschlussbefragung möglichst viele junge Menschen mitmachen – schließlich geht es nun um Umwelt- und Klimaschutz – und das ist ein ganz besonders wichtiges Thema, das die junge Generation sehr bewegt“ erklärt Dr. Stephanie Geise vom Institut für Kommunikationswissenschaft der WWU Münster.

Politik direkt beeinflussen

Die Befragung bietet den jungen Olfenern eine einzigartige Möglichkeit, direkten Einfluss auf die politische Entwicklung der Stadt zu nehmen. In der dritten Befragung steht das Thema Umwelt- und Klimaschutz im Fokus – denn die letzte Befragung hatte gezeigt, dass dieses Thema den jungen Olfenern besonders viele Sorgen bereitet.

Als Dank für die Teilnahme an der Befragung werden unter allen Teilnehmenden fünf aktuelle Apple iPads verlost. „Die Befragung ist und bleibt anonym. Die persönlichen Daten werden nur im Rahmen der Gewinnermittlung genutzt. Es sind keine Rückschlüsse von den Antworten auf Einzelpersonen möglich“, so Dr. Stephanie Geise. Die Ergebnisse der vorangegangenen Befragungen sind auf der städtischen Internetseite zu finden.