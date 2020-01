Olfen: Nachfolgenutzung des alten Feuerwehrgerätehauses in Vinnum

Nachdem Mitte dieses Jahres das neue Feuerwehrgerätehaus in Vinnum eingeweiht wurde, möchte die Stadt Olfen sich nun mit dem Thema der Nachfolgenutzung des alten Feuerwehrgerätehauses in Vinnum beschäftigen.

Aus diesem Grunde lädt die Stadt Olfen ganz herzlich alle Vinnumer Vereine ein, um über diese Thematik zu sprechen.

Das Treffen findet am 13. Januar um 18 Uhr am alten Feuerwehrgerätehaus in Vinnum statt.