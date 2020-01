Olfen: Rathaus wird umgebaut

Der hochbauliche Wettbewerb "Umbau und Erweiterung des Rathauses in Olfen" brachte im August dieses Jahres das Ergebnis, dass zwei Architektenbüros aus Münster sich den zweiten Platz teilen. Der dritte Platz wurde an ein Büro aus Recklinghausen vergeben.

In der Zwischenzeit fanden Gespräche mit den Architektenbüros statt. Alle drei Architektenbüros sind derzeit dabei, ihre Entwürfe aus dem Wettbewerb durch Anregungen des Preisgerichtes und der Stadtverwaltung zu überarbeiten. Die Ergebnisse werden in einer öffentlichen Informationsveranstaltung für die Bürgerschaft und die Politik durch die Architektenbüros vorgestellt.

Interessenten sind somit herzlich zur Informationsveranstaltung am Montag, 20. Januar, um 18 Uhr im Leohaus in Olfen, Biltholtstraße 37, eingeladen.