Die Stadt Olfen weist auf folgende Erreichbarkeiten zwischen Weihnachten und Neujahr hin:

Das Rathaus bleibt vom 24. Dezember bis zum 1. Januar geschlossen. Das Standesamt bietet einen Notdienst am 27. und 30. Dezember jeweils von 10 bis 11 Uhr an; das Tourismus- und Bürgerbüro ebenfalls. Die offene Ganztagsgrundschule ist in der Zeit vom 23. Dezember bis zum 1. Januar geschlossen, das Hallenbad vom 24. Dezember bis zum 1. Januar.