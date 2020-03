Zur aktuellen Situation teilt Bürgermeister Sendermann mit, dass das Rathaus der Stadt Olfen für den allgemeinen Publikumsverkehr ab sofort geschlossen ist.

Alle Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, bis auf weiteres ihre Anliegen entweder per E-Mail oder telefonisch an die zuständigen Mitarbeiter zu richten.

Bitte Abstand halten

Für unbedingt notwendige persönliche Vorsprache werden Termine vergeben. Dabei ist dann auf die entsprechenden Hygiene- und Präventivmaßnahmen (Abstand halten, auf Hände schütteln verzichten uns so weiter) zu achten. Desinfektionsmöglichkeiten sind/werden eingerichtet.

„Mit dieser Maßnahme gehen wir in Abstimmung mit den Kommunen im Kreis Coesfeld den wichtigen und richtigen Weg, um die Ausbreitung des Corona-Virus unter der Bevölkerung zu verlangsamen und als Verwaltung für die Olfener Bürgerinnen und Bürger handlungsfähig zu bleiben“, so Bürgermeister Sendermann.