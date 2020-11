Nach Fertigstellung der Bauarbeiten zur Erschließung des Gewerbegebietes Olfen Ost II ist nun, wie in der Aufstellung des Bebauungsplans festgesetzt, die Durchfahrt zu den Wirtschaftswegen Hahnenberg und Markenweg in Höhe Schlosserstraße dauerhaft durch eine Wegeschranke unterbunden und nur für Radfahrer und Fußgänger passierbar.

Hintergrund ist, dass der Schwerlastverkehr nicht die Wirtschaftswege für die An- und Abfahrt zum Gewerbegebiet nutzen soll, da diese hierfür nicht den baulichen Anforderungen entsprechen.

Im Bebauungsplan heißt es hierzu:

Die südlich und östlich des Plangebietes vorhandenen Wirtschaftswege werden nicht in das Erschließungssystem des Gewerbegebietes einbezogen und behalten ihren derzeitigen Status.

Lediglich Fuß- und Radwegeverbindungen stellen eine direkte Verknüpfung zwischen den Planstraßen und diesem Wegenetz im Umland her.