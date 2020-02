Aufgrund der Baumaßnahme an der Bilholtstraße können nicht alle Haltestellen bedient werden. Die Haltestelle Caritas-Wohnheim wird ab dem 19. Februar nicht mehr angefahren. Es ist beabsichtigt, Ersatzhaltestellen am Leohaus und an der Gottlieb-Daimler-Straße einzurichten.

Die Haltestellen Eckernkamp und Funnenkampstraße werden weiterhin nicht angefahren. Weitere Informationen erfolgen abhängig vom Baufortschritt.

Karnevalsumzug führt zu Sperrungen

Am Nelkendienstag, 25. Februar, wird aufgrund des Karnevalsumzuges und den entsprechenden Sperrungen nur die Haltestelle Robert-Bosch-Straße angefahren.