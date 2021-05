Das Naturbad hat wieder geöffnet. „Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Hygiene- und Infektionsschutzauflagen wird es für die Besucher aber wieder Einschränkungen geben“, so Sandra Berghof-Knop, kaufmännische Betriebsleiterin des Naturbads.

„Die Anzahl der Besucher wird – wie bereits in 2020 - auf 400 plus Saisonkarteninhaber begrenzt. Das heißt, mit Saisonkarte kommt man auf jeden Fall rein“.

Außerdem müssen die Kontaktdaten der Besucher inklusive Uhrzeit des Betretens und des Verlassens des Naturbads erfasst werden. Das Formular wird auf der Homepage zur Verfügung gestellt und sollte zuhause ausgedruckt und ausgefüllt werden, so dass im Bad nur noch die Uhrzeiten einzutragen sind.

Freizeitbereiche, Sprungturm und Rutsche bleiben zunächst noch gesperrt, ebenso die Duschen im Innenbereich. Ein Verleih von Sonnenschirmen, Strandkörben und Liegen findet in diesem Jahr nicht statt, jedoch sind die Liegewiesen nutzbar. „Selbstverständlich können die Besucher ihre eigenen Sonnenschirme gerne mitbringen“, so Sandra Berghof-Knop. Diese und alle weiteren Regelungen werden auf der Homepage www.naturbad-olfen.de veröffentlicht. Im Bad selbst wird es entsprechende Beschilderungen und Hinweise geben.

"Die Seele baumeln lassen"

„Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Aber auch trotz der Einschränkungen kann man in unserem Naturbad eine schöne Zeit haben, die Seele baumeln lassen, Schwimmen und Sand unter den Füßen genießen. Pommes und Currywurst dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Der Pächter wird die Gastronomie öffnen“, so Markus Freck, technischer Leiter des Naturbads.

Das Frühschwimmen ist montags bis freitags von 6 bis 8 Uhr (Eintritt nur für Erwachsene mit Saisonkarte) möglich; ansonsten sind die Schwimmzeiten, außerhalb der Ferien, montags bis freitags von 11.30 bis 19.30 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 19.30 Uhr und innerhalb der Ferien montags bis sonntags von 10 bis 19.30 Uhr.

Kinder unter drei Jahren brauchen keinen Eintritt zu zahlen, für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre kostet der Schwimmspaß 3 Euro, ab 17 Jahre und Erwachsene 4 Euro. Eine Saisonkarte kostet für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 25 Euro, Ab 17 Jahre und Erwachsene 40 Euro.

Saisonkarten

Saisonkarten sind im Tourismus- und Bürgerbüro im Erdgeschoss des Rathauses, Kirchstraße 5, erhältlich. Eine vorherige Terminvereinbarung unter Tel. 02595/389-0 ist erforderlich. Die Kunden werden gebeten, ein aktuelles Foto für den Erwerb oder die Verlängerung ihrer Saisonkarte mitzubringen. Außerdem müssen die aktuellen Kontaktdaten erfasst und die Kenntnisnahme der geltenden Benutzungsordnung bestätigt werden. Bei Erwerb einer Kinder-Saisonkarte ist die Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich. Das Formular ist ebenfalls auf www.naturbad-olfen.de abrufbar und sollte schon ausgefüllt ins Tourismus- und Bürgerbüro mitgebracht werden.