Unter dem Motto „Starker Rücken flacher Bauch“ findet ein Wirbelsäulen schonender Gymnastikkurs im Hause Rena, Eckernkamp 21a, in Olfen statt. Es werden hauptsächlich die Rückenmuskulatur sowie die Schulter- und Hüftmuskeln gekräftigt und gedehnt.

Koordination und Entspannung runden das Programm ab. Dieser Kurs umfasst zehn Einheiten und findet immer am Mittwoch ab dem 15. Januar von 18 bis 19 Uhr statt.

Der Kurs „Fit und Fun“ bestehend aus Aerobic und Entspannung und richtet sich an Personen des mittleren Alters. Fühlen Sie sich körperlich unter- oder überfordert? Dann ist dieser Kurs genau das Richtige. Das vielseitige Angebot bietet neben Übungen mit und ohne Kleingeräte auch Elemente aus Aerobic und Entspannung. Fetzige Musik lässt die Anstrengung bei allen Kursen fast vergessen. Dieser Kurs umfasst zehn Einheiten und findet immer am Mittwoch ab dem 15. Januar von 19 bis 20 Uhr statt.

Die Leitung hat Christiane Vollmuth als zertifizierte Trainerin im Gesundheitssport mitmehr als 20-jähriger Berufserfahrung. Information und Anmeldung direkt bei Christiane Vollmuth neue Telefonnummer: 0151 4285 8019 oder per E-Mail an christianevollmuth@web.de.