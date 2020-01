Der Übungsweg des Yoga beruht auf einer alten indischen Tradition und wendet sich an den Menschen in seiner Vielfalt. Yoga umfasst Körperstellung, Atemübungen, Konzentrationsübungen und Meditation. Yoga stellt den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt. Erst die angemessene Auswahl der Yoga Übungen und ihre Anpassung an die gegebenen Möglichkeiten schaffen die Bedingungen für eine gesunde und wirksame Yogapraxis.

Im Yogaunterricht spielt der Atem eine große Rolle. Die Asanas werden als langsame, mit dem Atem verbundene Bewegung geübt. Dies bewirkt eine Ruhe und Klarheit des Geistes, die es ermöglicht den Anforderungen des Alltags gelassen zu begegnen.

Yogalehrerin Ulrike Dassel leitet den Kurs. Sie ist eine zertifizierte Trainerin und seit über 18 Jahren in der Vermittlung von Yoga in der Gruppe und im Einzelunterricht tätig.

Der Kurs im Haus Rena, Eckerkamp 21a, in Olfen umfasst elf Termine findet immer am Dienstag ab dem 14. Januar von 18.30 bis 20 Uhr statt.

Information und Kontakt direkt bei Ulrike Dassel Tel. 02595/384977 oder per E-Mailan info@yoga-in-achtsamkeit.de oder www.yoga-in-achtsamkeit.de.