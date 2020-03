Traditionell stehen bei den Schwimmern des Olfener Schwimmclubs 2007 die ersten zwei Trainingsmonate eines Jahres ganz im Zeichen des Mittel- und Langstreckentrainings. So werden die Grundlagen für die Wettkämpfe des Jahres geschaffen. Als Ergänzung zu den – nicht unbedingt geliebten - Trainingseinheiten stehen natürlich Wettkämpfe zur Leistungsüberprüfung auf dem Plan der OSCler.

An fünf Wettkampftagen gingen die Olfener in diesem Jahr in Recklinghausen, Kamen und Herne auf die Strecken von 200 Meter, 400 Meter, 800 Meter und 1500 Meter. „Hart, aber notwendig für eine erfolgreiche Saison“, kommentierte OSC-Sportwart Björn Feldkamp die Trainings- und Wettkampftortur.

Medaillen, Jahrgangsrekorde und Bestleistungen

Die Mühen des Trainings zeigten bei den Wettkämpfen ihre Wirkung. Insgesamt konnten die Olfener bei den fünf Wettkämpfen 59 Gold-, 40 Silber- und 17 Bronzemedaillen gewinnen. Außerdem stellten die OSCler vier Vereins- und 99 neue Jahrgangsrekorde auf. Hinzu kamen 159 persönliche Bestleistungen.

Interne Vereinsmeisterschaften

Abgeschlossen wurde die Ausdauerzeit mit den internen Vereinsmeisterschaften über die Strecken 400 Meter, 800 Meter und 1500 Meter Freistil, 400 Meter Brust und 400 Meter Lagen.