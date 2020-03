Wegen des Corona-Virus gehen neben der Schließung von Schulen und Kindertagesstätten, der Absage und Verlegung von (Sport-)Veranstaltungen auch immer mehr Sportvereine dazu über, den Trainings- und Wettkampfbetrieb vorübergehend einzustellen. Auch der Olfener Schwimmclub 2007 hat sich dazu entschieden, bis zum Ende der Osterferien keine Trainings- und Wettkampfaktivitäten mehr durchzuführen.

Nach derzeitigem Stand wird am 20. April das Training wieder aufgenommen, sofern auch an diesem Tag der Unterricht an den Schulen wieder beginnt. Der OSC-Vorstand und die Übungsleiter/Trainer hoffen, mit dieser Entscheidung einen Beitrag zur Eindämmung der Krankheit leisten können. [spreizung]#?[/spreizung] Foto: OSC