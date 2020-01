VHS-Kursleiterin Silke Antwerpen führt durch einen Workshop, der den Teilnehmenden eine Auszeit ermöglicht und in Methoden der Entspannung einführt. Der Kurs findet am Sonntag, 26. Januar, um 11 Uhr im Leohaus, Bilholtstraße 37, in Olfen statt.

Die Methoden der Entspannung reichen von der Progressiven Muskelentspannung nach Jacobsen über Elemente aus Yoga und Qi Gong bis zu Kinesiologie und mentalen Stressauflösungstechniken.



Für Ausgeglichenheit und Belastbarkeit



Die erlernten Techniken lassen sich im privaten Umfeld und auch im beruflichen Kontext anwenden und fördern Ausgeglichenheit und Belastbarkeit.

Weitere Informationen und Anmeldung in der VHS-Geschäftsstelle Olfen im Rathaus, Kirchstraße 5, Tel. 02595/389114.