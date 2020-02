Interessierte können die Kolpingsfamilie Olfen am Samstag, 8. Februar, mit einer Kleiderspende unterstützen. Auch in diesem Jahr nimmt sie an der kreisweiten Altkleidersammlung teil. Bei dieser Gelegenheit wird das Lager an der Selmer Straße geleert und in die Sammlung eingebracht.Samstags zwischen 10 und 12 Uhr werden im ganzen Jahr die gefüllten Altkleidersäcke angenommen und leere Altkleidersäcke ausgegeben.

Erlös für gemeinnützige Zwecke

Der Erlös dieser Sammlung dient gemeinnützigen Zwecken. Verwertet werden die gesammelten Altkleider von der Kolping Recycling GmbH Fulda, die eine Einrichtung des Kolpingwerkes ist und Sozialprojekte unterstützt. Infos unter: www.kolping-recycling.de.