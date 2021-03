12.000 Euro kamen bei der Spendenaktion während des Olfener Online-Karnevals der KG Kitt (Karnevalsgesellschaft Kitt von 1834 e.V.) und des VKKs (Vinnumer Karnevalskomitee) zusammen. Jeweils 6.000 Euro gingen an die Aktion Lichtblicke und an das Kinderkrebsprojekt Fruchtalarm der Vestischen Kinderklinik Datteln.

Matthias Kortenbusch und Michael Hampel (KG Kitt) und Christoph Beckmann (VKK Vinnum) überreichten die Spenden an Anna Eckmann und Jenny Friedrichs von der Vestischen Kinderklinik Datteln (Fruchtalarm) und Andreas Kramer von Radio Kiepenkerl (Lichtblicke).

„Karneval in Olfen – dieses Jahr in deinem Wohnzimmer“

Unter dem Motto „Karneval in Olfen – dieses Jahr in deinem Wohnzimmer“ produzierte der Kitt selbst gedrehte Videos der närrischen Veranstaltungen, die zusammengefasst am Karnevalssamstag online gezeigt wurden. Es begann mit der Schlüsselübergabe, gefolgt von dem Kinderkarneval, dem Nelkendienstagsumzug und dem Prinzenball mit bekannten Künstlern. Am Umzug beteiligten sich viele Olfener und Karnevalsfans mit selbst gedrehten Videos von ihrem eigenen Miniaturumzug. Die Musik- und die Tanzgruppen ließen sich lustige Auftritte einfallen. Den Abschluss bildete die Bacchus Beerdigung, die in diesem Jahr ernster als sonst ausfiel. „Unser Organisationsteam und alle, die mit ihren Videos teilnahmen, haben eine tolle Arbeit geleistet. Ebenso bin ich von dem Spendenergebnis überwältigt“, stellte Kitt-Präsident Matthias Kortenbusch fest. So erfolgreich die Onlineübertragungen waren, so sehr wünschen sich jedoch alle Karnevalisten einen „richtigen“ Karneval in Olfener Straßen.