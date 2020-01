Ratingen. Bei einem Verkehrsunfall in der Ratinger Innenstadt ist am Freitagvormittag eine 67-jährige Frau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Ratingerin hatte zuvor trotz Rotlicht versucht, die Düsseldorfer Straße zu überqueren.

Gegen 10.40 Uhr war ein 70 Jahre alter Corsa-Fahrer auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als an der Kreuzung mit demDürerring plötzlich eine Fußgängerin auf die Fahrbahn lief. Der Mann erfasste die Frau mit seinem Auto, woraufhin diese zu Boden stürzte und schwer verletzt wurde. Die Verunglückte musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben der 67-Jährigen war sie über die Straße gelaufen, obwohl die für sie gültige Fußgängerampel "Rot" gezeigt hatte. Hinweise auf eine überhöhte Geschwindigkeit bei dem Autofahrer ergaben sich keine. An dem Opel Corsa entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.