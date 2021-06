Am Mittwochvormittag (2. Juni 2021) ist es gegen 10.45 Uhr an der Abbiegung Brachter Straße/ Altenbrachtweg in Ratingen-Homberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden drei Personen schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

Das war geschehen: Gegen 10.45 Uhr stockte der Verkehr auf der Brachter Straße in Fahrtrichtung Ratingen-Ost, weil ein Fahrzeug nach links in den Altenbrachtweg abbiegen wollte. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah ein 82-jähriger BMW-Fahrer aus Mettmann die vor ihm abbremsenden Fahrzeuge und fuhr auf den Skoda Superb eines 72-jährigen Mettmanners auf.olle

Verhängnisvolle Kettenreaktion

Der Skoda wurde durch den Aufprall wiederum auf den Renault Master eines 40-jährigen Hageners geschoben. Der 82-jährige Mettmanner sowie der 72-jährige Mettmanner und seine 68-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall schwer verletzt und sind zur stationären Behandlung in mehrere Krankenhäuser gebracht worden.