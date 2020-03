Schwer verletzt wurde ein 64-jähriger Düsseldorfer am Freitag (27. März) bei einem Unfall zwischen zwei Radfahrern im Kreuzungsbereich der Straßen In der Brück /Teichstraße in Ratingen.

Gegen 15.50 Uhr befuhr der 64-jährige Düsseldorfer mit seinem E-Bike die Straße In der Brück aus Fahrtrichtung Rosenstraße kommend. Im Kreuzungsbereich In der Brück/ Teichstraße hatte er die bsicht, einen vor ihm fahrenden E-Bike-Fahrer, einen 60-jährigen Ratinger, zu überholen.Nach den bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Düsseldorfer und der Ratinger sich im Überholvorgang seitlich touchierten. Beide E-Bike-Fahrer verloren das Gleichgewicht und stürzten zu Boden.



Ins Krankenhaus eingeliefert



Der 64-jährige verletzte sich bei dem Sturz dermaßen, dass er stationär in einem Krankenhaus verbleiben musste. Sein Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Der 60-jährige Ratinger blieb unverletzt.Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit noch an. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, können sich jederzeit an die Polizei Ratingen, Telefon 02102/99816210, wenden.