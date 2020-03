Da staunte ein elfjähriger Junge aus Ratingen nicht schlecht, als er am Ostbahnhof in einem Linienbus ein Buch fand, in dem Geldscheine im Gesamtwert von 3.000 Euro steckten. Der Vorfall ereignete sich bereits am 6. März. Da aber der Besitzer des Geldes bisher nicht gefunden wurde, wendet sich die Polizei jetzt an an die Öffentlichkeit.

Gegen 7.45 Uhr war der Elfjährige am Freitag mit dem Linienbus auf dem Weg zur Schule, als er unter dem vor ihm befindlichen Sitz das Buch mit dem Geld fand. Der Junge nahm das Buch und das Geld an sich und vertraute sich in der Schule einer Lehrerin an, mit der er gemeinsam nach Schulschluss die Ratinger Wache aufsuchte. Die Polizei nahm Buch und Geld in Empfang und leitete erste Ermittlungen nach dem rechtmäßigen Besitzer ein. Diese führten bislang jedoch noch nicht zum Erfolg.

Nun stellt die Polizei die folgenden Fragen:

Wer vermisst das Buch und das darin befindliche Geld und kann ohne jeden Zweifel belegen, der rechtmäßige Besitzer zu sein? Wer kann angeben, um welchen Buchtitel es sich handelt, in welcher Buslinie es gefunden wurde und in welcher Stückelung sich das Geld in dem Buch befand? Bitte melden Sie sich persönlich bei der Polizei in Ratingen oder rufen Sie die Wache unter der Rufnummer 02102/9981-6210 an.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann bedankt sich außerdem ganz herzlich bei dem ehrlichen Finder!