Glück im Unglück hatte eine junge Familie aus Ratingen-Breitscheid in der Nacht zum 29. August, als gegen1.20 Uhr der Rauchwarnmelder Alarm schlug. Der Wäschetrockner im Vorratsraum hatte aus ungeklärter Ursache Feuer gefangen, Rauch drang aus dem Raum heraus in die angrenzende Garage und den Treppenraum des Einfamilienhauses in der Straße Am Södrath.

Noch bevor die Familie das Haus verließ wurde ein Löschversuch unternommen und der PKW aus der Garage gefahren.Bei Eintreffen der ersten Kräfte drang bereits dichter Rauch aus der Garage.

Umgehend nahm ein Trupp unter schwerem Atemschutz ein Löschrohr vor, um den Brand einzudämmen. Weitere Einheiten rückten nach und unterstützten die Maßnahmen der Brandbekämpfung, der Wasserversorgung und der Betreuung der Familie. Das direkt angrenzende Nachbargebäude sollte vorsichtshalber geräumt werden. Die anwesende Polizei unterstützte diese Maßnahme. Im Gebäude waren aber aktuell keine Personen zugegen.

Haus vorerst nicht bewohnbar

Der Familienvater, der nach eigenen Angaben Rauch eingeatmet hatte, wurde vom Rettungsdienst untersucht, konnte aber nach der ambulanten Behandlung an der Einsatzstelle bei seiner Familie verbleiben. Die Ehefrau und die Tochter blieben unverletzt.Das komplette Gebäude wurde begangen und mit zwei Hochleistungslüftern vom Rauch befreit. Trotz der umfangreichen Lüftungsmaßnahmen war das Gebäude nicht nutzbar, da sich Brandrückstände im Haus befanden. Die Familie kam bei Nachbarn unter und wurde über mögliche Folgemaßnahmen aufgeklärt.

Während der Löschmaßnahmen verletzte sich ein Feuerwehrmann und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Der Einsatz dauerte anderthalb Stunden.