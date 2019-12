Ratingen-West. Ein Großaufgebot der Feuerwehr Ratingen rückte am Montagabend nach Ratingen-West aus, nachdem ein Feuer auf einem Balkon im Haus Berliner Straße 85-87 gemeldet wurde. Das Gebäude hat neun Stockwerke, der Brandort befand sich in der 4. Etage. Die Wehr musse tatsächlich einen aufwändigen Einsatz einleiten, bei dem es auch um die Rettung von Menschen ging.

Wenn die Ratinger Feuerwehr zu einem Brand in Ratingen-West gerufen wird - am Montag war dies um 20.06 Uhr der Fall - rücken wegen der Hochhausbebauung im Stadtteil stets mehrer Löschzüge aus. Als der Einsatzleiter diesmal aber vor Ort die lodernden Flammen und die starke Rauchentwiklung sah, forderte er umgehend weitere Einheiten nach.

Auf dem Balkon standen Möbel in hellen Flammen und es bestand die akute Gefahr, dass sich das Feuer auf das darüber liegende Stockwerk ausbreitet. Die Wehr bekämpfte den Brand auf der Vorderseite des Gebäudes über das Treppenhaus und auf der Rückseite über die Drehleiter. Sechs Hausbewohner wurden vom Rettungsdienst betreut. Ein schwer verletzter Patient wurde zur Druckkammertherapie in die Uniklinik Düsseldorf transportiert. Fünf leicht verletzte Personen verbleiben an der Einsatzstelle.

Nachdem die Brandbekämpfung abgeschlossen war, wurden Belüftungsmaßnahmen sowie die Kontrolle der Geschosse oberhalb des Brandgeschosses durchgeführt. Im Einsatz waren 85 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Mitte, Tiefenbroich und Lintorf sowie die ABC-Einheit, die Führungsgruppe, die Polizei und der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus. Zur Brandursache gibt es noch keine Angaben.