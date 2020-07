Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann mitteilt, ist am Sonntag (19. Juli 2020) ein 78 Jahre alter Mann aus Duisburg nach einem Verkehrsunfall, der sich am 13. Juli auf der Essener Straße in Ratingen ereignet hatte, an seinen bei dem Unfall erlittenen Verletzungen gestorben.

Nach dem aktuellen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes passiert:Am 13. Juli war der 78-jährige Duisburger gegen 10:30 Uhr mit seinem Pedelec über die Essener Straße in Breitscheid in Richtung Essen gefahren. Im Bereich der dortigen Serpentinen kurz vor der Ortsgrenze nach Essen kam ihm auf stark abschüssiger Fahrbahn ein 45 Jahre alter Radfahrer entgegen.

Verkehrszeichen touchiert

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 78-Jährige ausweichen, wobei er ein Verkehrszeichen touchierte und zu Boden stürzte.Dabei zog er sich eine Verletzung an seinem Kopf zu. Der Mann war jedoch zunächst ansprechbar und konnte Äußerungen zum Unfallhergang machen. Dennoch wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Sonntag (19. Juli 2020) an den Folgen seiner Verletzungen starb.

Der andere beteiligte Radfahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall dauern nach wie vor an.