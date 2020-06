Wie die Feuerwehr bereits in eigener Pressemitteilung berichtete, verwechselte am Samstagvormittag, 27. Juni, ein 81-Jähriger das Gas- mit dem Bremspedal, in der Absicht, von der "Eckampstraße" nach rechts in dieVolkardeyer Straße einzubiegen. Der Mercedes überquerte die Volkardeyer Straße, touchierte einen geparkten Opel und durchbrach einen Metallzaun. Glücklicherweise nur leicht verletzt kam der 81-Jährige mit seinem Mercedes B200 auf einer Grünfläche zum Stehen.



Das war passiert:

Gegen 11 Uhr am Samstagvormittag befuhr ein 81-jähriger Ratinger dieEckampstraße in Richtung Volkardeyer Straße, um nach rechts in die Volkardeyer Straße einzubiegen. Nach eigenen Angaben verwechselte der Fahrer hierbei das Gas- mit dem Bremspedal und überquerte mit seinem Mercedes B200 die Volkardeyer Straße. Er touchierte einen geparkten Opel Astra und fuhr weiter über einen Gehweg. Hier durchbrach er einen Metallzaun und blieb, circa 20 Meter weiter,glücklicherweise nur leicht verletzt, auf einer Grünfläche stehen. Sowohl er, als auch sein augenscheinlich unverletzter 51 jähriger Beifahrer wurden vorsorglich einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. An dem Mercedes B200 entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schäden andem geparkten Opel sowie an dem Zaun und an angrenzendem Buschwerk werden auf circa 1.500 Euro geschätzt.