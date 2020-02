Aus Sicht der Feuerwehr ist der Durchzug des Orkantiefs "Sabine" in Ratingen bisher glimpflich verlaufen. Dies ist der Stand von Montag, 10. Februar, 15 Uhr. Da aber mit einer Beruhigung der Wetterlage vorerst nicht zur rechnen ist, hat das Ordnungsamt den für Dienstag geplanten Wochenmarkt in Ratingen-Mitte aus Sicherheitsgründen abgesagt.

Ganz ohne Arbeit für die Feuerwehr sind der Sonntag und der Montag natürlich nicht abgelaufen. Bis heute mussten 23 sturmbedingte Einsätze abgearbeitet werden. In den meisten Fällen ging es um umgestürzte Bäume. "Da es auch weiterhin noch zu Sturmböen kommt, wird die Zahl der Einsätze weiter ansteigen", ist sich die Wehr sicher.

In Ratingen werden derzeit Windgeschwindigkeiten von durchschnittlich 52 km/h und vereinzelt Spitzenböen bis 80 km/h erreicht. In der Nacht zu heute wurden Spitzenwerte von 100 km/h gemessen. Mit einer Wetterberuhigung ist erst ab Donnerstag, 13. Februar, zu rechnen. Es muss weiterhin mit Gefahren durch umherfliegende Gegenstände, umstürzende Bäume, herabfallende Ziegel und ähnliches gerechnet werden. Auch in den Wäldern muss mit Windbruch gerechnet werden!

Warnlage Deutscher Wetterdienst:

"Nordrhein-Westfalen befindet sich im Sturmfeld des Orkantiefs Sabine, das entlang der norwegischen Küste nach Norden zieht. Dabei gelangt auf der Rückseite der dazugehörenden Kaltfront Meeresluft polaren Ursprungs nach Nordrhein-Westfalen. Weiterhin treten heute und auch am Dienstag zeitweise Sturmböen zwischen 65 und 85 km/h (Bft 8-9) aus Südwest bis West auf, exponiert schwere Sturmböen um 100 km/h (Bft 10). In Schauer- und Gewitternähe sind auch im Flachland einzelne schwere STURMBÖEN um 100 km/h (Bft 10) möglich, ganz vereinzelte ORKANARTIGE BÖEN bis 110 km/h (BFT 11) sind nicht ausgeschlossen." (Quelle. dwd)