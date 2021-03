Zwei 17 und 24 Jahre junge Männer konnten am Donnerstagabend (4. März 2021) nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Schnellimbiss an der Kaiserswerther Straße in Ratingen auf der Flucht von der Polizei gestellt werden. Die polizeibekannten Männer wurden mitsamt der Tatbeute festgenommen und werden noch im Laufe des heutigen Tages (5. März 2021) einem Haftrichter vorgeführt.

Das war geschehen: Gegen 22.50 Uhr betraten zwei junge Männer einen Schnellimbiss an der Kaiserswerther Straße in Ratingen-Tiefenbroich. Sie gaben sich zunächst als Kunden aus, bis plötzlich der Jüngere - unter Vorhalt eines Messers - die Herausgabe der Kasseneinnahmen forderte. Ein Angestellter öffnete eine Kassenlade und überreichte dem bewaffneten Tatverdächtigen das darin enthaltene Bargeld. Der Räuber forderte die Herausgabe von weiterem Geld, so dass auch die übrigen Kassen geöffnet und die Geldscheine an den jungen Mann ausgehändigt wurden. Der zweite Täter blieb währenddessen vor dem Kassenbereich stehen und bedrohte mit einem Messer die übrigen Angestellten sowie einen ebenfalls anwesenden Kunden.

Zu Fuß auf der Flucht

Nach der Tat verließen beide Täter fluchtartig den Schnellimbiss und flohen fußläufig über die Kaiserswerther Straße in Richtung Lise-Meitner-Straße. Ein Angestellter des Schnellrestaurants verfolgte einen den Täter und wies die zeitnah eingetroffenen Polizeibeamten auf den in einem Gebüsch versteckten Räuber hin. Die Beamten konnten den Mann, einen 24-jährigen Ratinger, widerstandslos mitsamt einem Großteil der Tatbeute festnehmen. Bei dem 24-Jährigen konnte auch das von ihm bei der Tat eingesetzte Messer aufgefunden und sichergestellt werden.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung nach dem zweiten noch flüchtigen Täter, konnte dieser auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Möbelhauses angetroffen werden. Die Beamten stellten den 17-jährigen Ratinger auf seiner Flucht und nahmen ihn fest. Bei dem Jugendlichen fanden die Beamten einen weiteren Teil der Tatbeute und stellten diese sicher.

Vor dem Haftrichter

Die erheblich kriminalpolizeilich in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen wurden zur Polizeiwache Mettmann gebracht. Zur weiteren Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe zwecks Feststellung der Alkohol- und Drogenkonzentration angeordnet und durchgeführt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden die Ratinger noch am heutigen Tag, wegen des Tatverdachts eines schweren Raubes gem. §250 (1) StGB, einem Haftrichter vorgeführt.