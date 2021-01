Am Montagabend (18. Januar 2021) hat ein bislang unbekannter Mann bei Rewe am Eurparing in Ratingen-Zentrum eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Bargeld aus der Kasse entwendet. Der Täter flüchtete, verletzt wurde niemand. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Das war geschehen: Gegen 19.45 Uhr betrat ein mit einer Art gehäkelter Sturmhaube maskierter Mann den Verbrauchermarkt am Europaring (an der Kreuzung zur Industriestraße/Bechemer Straße) .Der Mann ging zielgerichtet auf eine Mitarbeiterin zu, di €€e gerade an einer der Kassen Kunden bediente. Der Täter drängelte sich an den Kunden vorbei, zog ein Messer und bedrohte damit die Kassiererin, die er aufforderte, ihm das in der Kasse befindliche Bargeld auszuhändigen.

Beute: 1.500 Euro

Als die Kassiererin, eine 61-jährige Mettmannerin, der Forderung nachkam, griff sich der Täter das Geld, steckte es in eine Tüte und flüchtete mitsamt seiner Beute (etwa 1.500 Euro) durch eine Unterführung in Richtung Schwarzbachstraße. Ein zufällig anwesender Kunde folgte den flüchtigen Täter noch bis durch die Unterführung, verlor ihn jedoch hier aus den Augen.

Kurz darauf wurde die Polizei alarmiert, welche umgehend eine Fahndung nach dem Täter einleitete. Leider konnten dabei jedoch keine verdächtigen Personen mehr angetroffen werden. Zu dem Täter liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich

- circa 40 Jahre alt

- circa 1,80 Meter groß

- eher stämmige Statur

- sprach akzentfreies Hochdeutsch

- trug eine lange graue Strickwollmütze, die bis zum Hals über

das Gesicht gezogen war, diese hatte zwei selbst ausgeschnittene

Löcher

- trug eine gelb-rot gestreifte bzw. karierte Winterjacke mit

auffälligen Reflektoren

- trug eine dunkle Jeanshose sowie schwarze "Arbeiterschuhe"

- führte eine Tüte mit sich sowie ein Messer mit dunklem Griff und

etwa 15 bis 20 Zentimeter langer Klinge.

Polizei stellt Fragen

Die mit dem Messer bedrohte Mitarbeiterin des Supermarktes erlitt einen Schock und musste vor Ort in einem Rettungswagen behandelt werden. Ansonsten wurde niemand verletzt. Die Polizei hat ein Strafverfahren sowie Ermittlungen eingeleitet und bittet diesbezüglich um sachdienliche Hinweise. Die Polizei fragt:

Wer hat den Raubüberfall in dem Supermarkt noch beobachtet und kann weitere Angaben zur Fluchtrichtung des Täters machen? Wer kennt eine Person, dessen Beschreibung auf die des Täters passt? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102/99816210 entgegen.