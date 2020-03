Am helllichten Tag kam es am Montag (16. März) auf der Straße Stadionring in Ratingen-Mitte zu einem versuchten Raubüberfall. Deshalb ist die örtliche Polizei auf der Suche nach dem flüchtigen Täter und erhofft sich dazu sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen gegen 13.15 Uhr war eine 49-jährige Frau aus Heiligenhaus zu Fuß auf dem Gehweg in Richtung Vermillionring unterwegs, als sich von hinten ein noch unbekannter Fahrradfahrer näherte. Der mit einem Tuch maskierte Mann hielt ein Küchenmesser in einer Hand und forderte die Fußgängerin zur Herausgabe ihrer Geldbörse auf. Auf die Aufforderung: "Tun sie das Portemonnaie in meinen Korb!", reagierte die couragierte Frau einfach nicht. Daraufhin ließ der Unbekannte von ihr ab, wendete sein Fahrrad und fuhr damit unverrichteter Dinge in Richtung Düsseldorfer Straße davon.

Wer hat etwas gesehen?

Das Opfer meldete den versuchten Raub sofort über Notruf 110. Doch trotz schneller und intensiver Fahndungsmaßnahmen der Ratinger Polizei mit starken Kräften konnte der flüchtige Straftäter nicht mehr angetroffen werden. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- männlicher Mitteleuropäer

- vermutlich Deutscher, sprach akzentfrei

- etwa 35 Jahre alt

- bekleidet mit einer grauen Kapuzenjacke und schwarzer Pudelmütze

- maskiert mit einem schwarzen Tuch vor dem Gesicht

- bewaffnet mit Küchenmesser mit braunem Griff und 5-6 Zentimeter

langer Klinge

- fuhr ein weißes oder silbernes Damenfahrrad, das sowohl am

Lenker, als auch auf dem hinteren Gepäckträger mit Körben ausgerüstet war.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter Telefon 02102/99816210 entgegen.