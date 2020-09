Kurz nach Mitternacht (2. September) wurde die Feuerwehr zu einem Brand an einem Verwaltungs- und Gewerbegebäude am Kreuzerkamp in Ratingen-Mitte alarmiert. Die Feuerwehrleute fanden mehrere brennende Müllbehälter auf einer Abstellfläche im Erdgeschoss vor.

An zwei Seiten des Gebäudes waren durch die große Hitze bereits Fensterscheiben bis in das dritte Obergeschoss geplatzt, der Brand hatte sich bereits auf die Fassade und den Innenraum ausgebreitet.Durch den sofortigen Einsatz zweier Strahlrohre konnte die weitere Brandausbreitung verhindert und das Feuer schnell gelöscht werden. Das Gebäude wurde durch Hitze und Rauch jedoch stark in Mitleidenschaft gezogen.

Aufwändige Entrauchung

Insgesamt vier Trupps mit schwerem Atemschutz führten neben der Brandbekämpfung umfangreiche Arbeiten zur Entrauchung durch, die noch bis 3 Uhr andauerten.Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, des Löschzuges Mitte, des Rettungsdienstes sowie der Polizei.