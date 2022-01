Am Samstagmorgen, 8. Januar, in den frühen und noch nächtlichen Morgenstunden, setzten ein oder mehrere bislang noch unbekannte Straftäter, an der Bruchstraße in Ratingen-Ost, einen ganzen Stapel Tageszeitung in Brand, der an der Bushaltestelle "In den Birken", im Rahmen der Auslieferung und Verteilung der Druckwerke an Abonnenten, in der Nacht zwischengelagert worden war.

Als der noch brennende Zeitungsstapel gegen 05.50 Uhr von einer Zustellerin entdeckt wurde, kam jede Rettung für die druckfrischen Tageszeitungen, trotz schneller Alarmierung von Feuerwehr und Polizei, leider zu spät. Der entstandene Sachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf rund einhundert Euro.

Das Feuer wurde von zuerst am Brandort eintreffenden Polizeikräften mit eigenen Mitteln gelöscht, damit eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert.

Ratinger Polizei sucht Zeugen

Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der Täter vor.

Maßnahmen zur Spurensicherung am Brandort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.