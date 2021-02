Unbekannte Täter haben zwischen dem 19. und 20. Februar in der Ratinger Kirche St. Peter und Paul gezündelt. Unter anderem wurde ein Buchständer durch Feuer beschädigt. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Am frühen Samstagabend bemerkte der Küster der Gemeinde St. Peter und Paul einen durch Feuer beschädigten Buchständer. Auch ein Tuch sowie ein im Eingangsbereich angebrachter Desinfektionsspender wiesen Brandschäden auf. Des Weiteren hatten die unbekannten Täter das Desinfektionsbehältnis entwendet.

Kripo nahm Ermittlungen auf

Der Küster informierte die Polizei und erstattete Anzeige. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Nach Angaben des Küsters soll es bereits am Donnerstag, 18.02.2021, durch unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung an einem Buch in der Kirche gekommen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, zu verdächtigen Personen oder zur Identität und dem derzeitigen Aufenthaltsort der Tatverdächtigen nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102/99816210, jederzeit entgegen.