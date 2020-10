Am Donnerstag (29. Oktober) wurde ein Rettungswagen und der Notarzt zur Kreuzung Freiligrathring/Wilhelmring/Bahnstraße gerufen, da dort eine hilflose Peron aufgefunden wurde. Wenig später waren dort noch ein weiterer Notarztwagen und zwei weitere Rettungswagen sowie Polizei und Feuerwehr im Einsatz - es war zu einer Verkettung unglücklicher Umstände gekommen.

Gegen 19.50 Uhr rückten Notarzt und Sanitäter aus, um einer nicht ansprechbaren Person zu helfen. Unmittelbar danach ereignete sich an gleicher Stelle ein schwerer Unfall. Das war geschehen: Gegen 19:55 Uhr befuhr eine 56-jährige Ratingerin mit ihrem VW Caddy den Freiligrathring in Richtung Wilhelmring. In Höhe des Kreuzungsbereiches zur Bahnstraße hatte sie die Absicht, nach links auf die Bahnstraße abzubiegen. Im Abbiegevorgang übersah sie einen 79-jährigen Fußgänger, der an der Fußgängerampel die Bahnstraße überquerte. Die 56-jährige erfasste den Fußgänger mit ihrem VW, so dass dieser zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Der 79-jährige Ratinger wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, die 56-jährige Fahrzeugführerin wurde wegen eines Schocks ambulant behandelt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der gesamte Kreuzungsbereich Freiligrathring / Wilhelmring / Bahnstraße gesperrt.