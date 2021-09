Die Musikschule Ratingen meldet sich zurück: Nachdem Corona-bedingt seit März 2020 keine einzige Veranstaltung stattfinden konnte, laden die Schülerinnen und Schüler für Sonntag, 19. September, um 16.30 Uhr endlich wieder zu einem Konzert in die Stadthalle Ratingen ein. Der Eintritt ist frei.

Musikschulleiter Paul Sevenich freut sich sehr, dass trotz Lockdown und Online-Unterricht nun wieder live gemeinsam musiziert wird. Deshalb haben sich die Ensembleleiter als Begrüßung auch gleich etwas Besonderes einfallen lassen. Mit dem Text „Jetzt tanzen alle Puppen - Macht auf der Bühne Licht! - Macht Musik bis der Schuppen - Wackelt und zusammenbricht!“ beginnt die Titelmelodie der „Muppet Show“. Mit diesem Song begrüßen das Jugendsinfonieorchester (JSO), das Jugendblasorchester, die „NuCombo“ und das Ensemble „SchlagFertig!“ gemeinsam ihr Publikum nach der langen Konzertpause.

"Game of thrones"-Musik

Die großen Orchester zeigen anschließend, dass immer dann, wenn es erlaubt war, in den jeweils möglichen „kleinen Gruppen“ weitergeprobt wurde. So haben Streicher des JSO unter Leitung von Annemarie Leschinski und Edwin Pröm unter anderem die Filmmusik zu „Game of Thrones“ erarbeitet. Die Bläser dieses sonst groß besetzten Sinfonieorchesters studierten mit Ralf Meiers unterdes die „Fantasie in f-moll“ von W.A. Mozart ein.

Paul Sevenich hat das Jugendblasorchester in Holzbläser und Blechbläser geteilt, damit Corona-konforme Probenbedingungen eingehalten werden konnten. Die Blechbläser präsentieren ein dreiteiliges Stück im Stile von Jazz-Standards, während die Holzbläser mit dem Medley „Disco Lives!“ die späten 70er Jahre wiederaufleben lassen.

Die kleiner besetzten Formationen mit jeweils vier Mitgliedern werden ebenfalls belegen, dass sie ihrem Hobby „Musik“ auch in Pandemiezeiten treu geblieben sind. So wird die „NuCombo“ Titel von Michael Jackson und der Band „Guns and Roses“ interpretieren. Die engagierten Schlagzeuger von „SchlagFertig!“ haben sogar trotz aller Einschränkungen sehr erfolgreich am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen. Natürlich spielen sie unter der Leitung von Benjamin Leuschner Highlights aus ihrem Wettbewerbsprogramm.

Der Zutritt zum Konzert ist, wie alle Veranstaltungen des öffentlichen Lebens, an die „3-G-Regel“ gebunden. Am Einlass wird die Musikschule als Veranstalter sicherstellen, dass alle Besucherinnen und Besucher entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Entsprechende Nachweise sind bitte mitzuführen. Da dieser Prozess etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt, beginnt der Einlass bereits um 15.45 Uhr.

Neben den reduzierten Ensemblegrößen wird auch bei der Sitzordnung und beim Konzertablauf weiterhin Wert darauf gelegt, keine unnötigen Ansteckungsrisiken einzugehen. Die Besucherzahl ist entsprechend reduziert und das Konzert findet ohne Pause statt.

„Die Musikschule ist sehr dankbar, dass die Schülerinnen und Schüler während der harten Lockdown-Beschränkungen zu etwa 80 Prozent online für den Individualunterricht erreichbar waren. Auch der gute Besuch der wiedereinsetzenden Präsenz-Proben unserer Ensembles zeigt uns, wie viel den Mitgliedern ihre Musik bedeutet“, so Musikschulleiter Paul Sevenich. „Nun freuen wir uns alle sehr, wenn auch unser Publikum wiederkommt.“