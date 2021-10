Ein Kammermusikabend mit dem Duo Ascolto, das aus der Flötistin Susanne Wohlmacher und dem Gitarristen Carsten Linck besteht, findet am Sonntag, 7. November, um 18 Uhr im Stadttheater, Europaring 9, statt.



Das Programm umfasst Werke von Locatelli, Giuliani, Mendelssohn-Bartholdy, Piazzolla, Machado und Pujol. "Der reichhaltige Schatz an Originalliteratur wird durch stilgerechte und feinsinnige Bearbeitungen aus allen Musikepochen ergänzt", so Wohlmacher und Linck. Das Repertoire beinhaltet die Renaissancemusik ebenso wie zahlreiche Sonaten aus dem Barock, die Serenaden- und Salonmusik der Klassik und Frühromantik ebenso wie die von lateinamerikanischer Folklore beeinflussten Werke jüngerer Komponisten. Der Schwerpunkt des Duos, das 1997 von der Flötistin Susanne Wohlmacher und dem Gitarristen Carsten Linck gegründet wurde, liegt auf der zeitgenössischen Musik, "die uns als willkommene Erweiterung des Klangfarbenspektrums und der musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten besonders am Herzen liegt", so das Duo.

Tickets und Reservierungen

Eintrittskarten sind im Kulturamt und an allen bekannten Vorverkaufsstellen zu bekommen. Reservierungen werden unter Tel. 02102/55041-04 und 02102/55041-05 entgegen genommen.