Mit einem Fußballkickerturnier startet am Freitag, 24. Juni, um 17 Uhr das vierwöchige Sommerferienprogramm des Eggerscheidter Kindertreffs. Bis Donnerstag, 21. Juli, finden neben Aktionen in Eggerscheidt Ausflüge zur Zeche Zollverein, zum Haus Ruhrnatur in Mülheim oder eine Rallye durch den Grugapark statt.



Die gesamte Terminübersicht mit insgesamt zehn Angeboten liegt im Treff am Hölenderweg 51 zur Mitnahme aus und wird auf Anfrage per E-Mail an info@jugendtreff-eggerscheidt.de versendet.