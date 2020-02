Nicht mehr lange, dann wird Ratingen fünf Tage lang von den Narren regiert. Ganz vorne mit dabei ist die Ratinger Jugend, denn nach dem offiziellen Start in den Straßenkarneval übernimmt sie am Altweiber-Donnerstag, 20. Februar, das Kommando auf dem Marktplatz. Unter der Federführung des Jugendamtes und des Jugendrates beginnt das Programm für die jungen Leute, sobald die Jecken das Bürgerhaus am Markt gestürmt haben.

Die Party auf dem Marktplatz beginnt nach Schulschluss ab 12.15 Uhr. Für fette Beats sorgt dann - wie im Vorjahr - DJ Leon Reucher. Ein Team des Jugendrates schenkt an einem Stand Getränke aus. Mineralwasser gibt es kostenfrei, Bier ist für Jugendliche über 16 Jahren für 2,50 Euro erhältlich. Aber, Obacht! Um Verletzungen durch Scherben zu vermeiden, werden alle Gäste gebeten, auf mitgebrachte Getränke in Glasflaschen zu verzichten.

Nachdem die Kehrmaschinen ab 14 Uhr mit der Reinigung des Marktplatzes begonnen haben, geht die Party für die Jugendlichen um 15.11 Uhr in der Stadthalle weiter. DJs aus dem Jugendzentrum Manege sorgen hier für Stimmung. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. Beim Einlass müssen alle Gäste ihren Personalausweis vorzeigen, Schülerausweise werden nicht akzeptiert!

Um einen ausgelassenen Abend zu garantieren, sorgen zahlreiche Mitarbeiter der städtischen Jugendzentren und Sicherheitsleute in und außerhalb der Halle für Ordnung. Unterstützt werden sie von weiteren Kollegen aus verschiedenen Ämtern sowie der Diakonie Mettmann.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf

Eintrittskarten für die Jugendparty sind über die Mitglieder des Jugendrates im Vorverkauf für fünf Euro an den weiterführenden Schulen erhältlich. Weitere Vorverkaufsstellen sind im Kulturamt, im Jugendzentrum LUX, in der Manege und im JUZ Hösel. Darüber hinaus sind Tickets in Lintorf bei Tabakwaren Hamacher (Konrad Adenauer Platz), im Kino Ratingen auf der Lintorfer Straße 1 und im Kinder-Klassiker Spielwarenladen in Ratingen-Ost auf der Eisenhüttenstraße 6 erhältlich. An der Tageskasse gibt es Karten für sieben Euro.

Die Rheinbahn setzt Sonderbusse ein

Die Rheinbahn unterstützt die Jugendparty, indem sie Sonderbusse für die Heimfahrt der jungen Gäste einsetzt. Um 23 Uhr und um 0.10 Uhr stehen Busse in der Haltebucht vor der Stadthalle bereit und fahren die Stadtteile Ratingen-West, Tiefenbroich, Lintorf, Breitscheid, Hösel, Eggerscheidt und Ratingen-Ost an. Für Jugendliche, die in Homberg wohnen, fährt die Linie 771 an der Stadthalle um 22.49, 23.49 sowie um 0.49 Uhr los.

Zur Vorbereitung der Karnevalstage werden über die weiterführenden Schulen per E-Mail Informationen mit Tipps zum Jugendschutz an Karneval an die Eltern geschickt. Am Altweiber-Donnerstag hat Sicherheit und Jugendschutz eine hohe Priorität. Auf dem Marktplatz und in den Seitenstraßen sind daher wieder Vertreter des Jugendamtes und des Ordnungsamtes gemeinsam mit der Polizei unterwegs und führen bei Bedarf Kontrollen durch. Zusätzlich arbeitet eine Mitarbeiterin der Suchthilfe und Gesundheitsförderung der Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann GmbH auf dem Markplatz mit.