"Froh zu sein bedarf es wenig und wer froh ist, ist ein König!": In diesem Sinne will die kfd-Gruppe St. Josef Ratingen in das neue Jahr starten. In der Reihe der „Kleinen Sonntagsfreuden“ am Sonntag, 23. Januar, um 15.30 bis 17 Uhr im Pfarrsaal der Heilig Geist Gemeinde in Ratingen-West (Maximilian-Kolbe Platz) übernimmt die Clownin und Kaberettistin Katrin Sasse aus Essen die Einführung in die Kunst des Frohsinns.

Sie macht es sich zu ihrer Aufgabe, den Grundstein dafür zu legen, damit wir alle froh und zufrieden in das neue Jahr starten.

Der Eintritt kostet 8 Euro für kfd-Frauen und ohne kfd-Mitgliedschaft 10 Euro.

Unter Einhaltung der Corona-Regeln, 2G und Maskenpflicht bis zum Platz, freut sich die kfd Ratingen bis zu 50 Personen begrüßen zu dürfen. Daher ist eine Anmeldung bis Dienstag, 18. Januar, bei Frau Karr zwingend erforderlich unter Telefon 02102/146655.