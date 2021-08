Ins Serail und in die märchenhafte Klangwelt des Orients entführt Tom Daun bei seinem Konzert am Sonntag, 5. September, um 17 Uhr in der Evangelischen Waldkirche zu Linnep, Linneper Weg 122 in Ratingen-Breitscheid.

In der Welt des Orients zählte die Harfe lange zu den wichtigsten Instrumenten. Zum sanften Klang der Ҫeng ließ sich der Sultan verwöhnen. Lange Zeit war es nur Frauen erlaubt, ihre Saiten zu streicheln. Erst im Laufe der Jahrhunderte wurde die Ҫeng von der arabischen Oud-Laute verdrängt.

Kompositionen vom osmanischen Hof, arabische und persische Volksmelodien, Musik der sefardischen Juden und Klänge aus „Al Andalus“ – dem mittelalterlichen Spanien. Ergänzt wird das Programm durch abendländische Charakterstücke zwischen Barock und Impressionismus – inspiriert von orientalischen Phantasien und Sehnsüchten.

Der Eintritt ist frei; eine großzügige Spende wird am Ausgang herzlich erbeten. Eine Anmeldung ist erforderlich und ist dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 unter Tel. 02102/20769-0 möglich oder unter www.linnep.de/unsere-gemeinde/aktuelles/.