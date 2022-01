Mit einer szenischen Lesung der besonderen Art setzt der Bürgerverein Ratingen-Homberg seine Veranstaltungen am Freitag, 4. Februar, fort.

Es gibt eine Zeit, da ist man jung, sieht nur seine eigene Welt und manchmal über den Tellerrand hinaus. Es gibt eine Zeit, da muss man aufbrechen, fortgehen, Neues wagen, sich verzaubern lassen. Es gibt eine Zeit, da geht etwas zu Ende, da geht man zurück, beginnt neu. Es kommt eine Zeit, da wird man älter ... .

Rezitatorin aus Ratingen-Homberg

"So viele Erinnerungen…. So viel Leben! Diese Unmenge an Zeit." Unter diesem Titel wird am Freitag, 4. Februar, um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) die in Ratingen-Homberg lebende Rezitatorin, Christel Lueb-Pietron, mit literarischen Texten von ganz verschiedenen Lebenszeiten erzählen. Zu Wort kommen dabei unter anderem Ulla Hahn, Wislawa Szymborska, Zsuzsa Bank, Christine Busta, Lily Brett. Begleitet wird sie hierbei von Thomas Rudolph am Klavier.

Eintrittskarten reservieren

Der Eintritt zum Preis von 12 Euro erfolgt unter den zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Regeln. Es ist eine vorherige Kartenreservierung per Mail an: komossa@bv-homberg.de erforderlich.