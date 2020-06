Es sieht ganz so aus, als könnte die ganz große Langeweile in den Sommerferien - vor allem für die Kinder - vermieden werden. Nachdem Theater-Concept im Mai sämtliche für dieses Jahr geplanten Vorstellungen der Stücks "Die Abenteuer von Pettersson und Findus“ Corona-bedingt absagen musste, kann nun aufgrund veränderter Rahmenbedingungen doch gespielt werden. Premiere ist am Samstag, 4. Juli, um 15.30 Uhr. Und bei der Stadt Ratingen, die beliebte Ferienangebote wie die Stadtranderholung und "Matchball" absagen musste, hat man sich Gedanken über Alternativen gemacht. Eine Beitrag gegen die Langeweile leistet zudem das Ratinger Kino.

Bis zum 4. Oktober wird das Familien-Musical nach den Geschichten von Sven Nordqvist gut 30 Mal jeweils um 15.30 Uhr am Blauen See gespielt. Klar ist, dass die Zuschauerkapazität aus den bekannten Gründen reduziert werden muss. Wer sich also schnell Tickets sichern will, kann ab sofort unter www.theaterconcept.de zuschlagen.

Was die Stadt als Alternativprogramm zur Stadtranderholung und zu "Matchball" auf die Beine gestellt hat, ist "kein vollwertigen Ersatz, aber doch einen attraktiven Zeitvertreib für viele Kinder und Jugendliche in fast allen Ratinger Stadtteilen, der wochen- oder tageweise in Anspruch genommen werden können", heißt es in einer Mitteilung des Jugendamtes. Die Anmeldung beginnt heute.

Ferienspaß an acht Standorten

Hier die Kerninformationen: An acht Standorten im Stadtgebiet wird Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Altersgruppen zwischen fünf und 16 Jahren ein abwechslungsreiches Programm geboten. Ein Kind kann zunächst maximal für eine Woche angemeldet werden, damit möglichst viele Kinder berücksichtigt werden können. Täglich von 8.30 bis ca. 16 Uhr kommen die Kinder in festen Gruppen von bis zu acht Teilnehmern (mit zwei Betreuern) zusammen, um Aktionen an Ort und Stelle durchzuführen oder auch Ausflüge in die nähere Umgebung zu unternehmen. Die Teilnahme kostet 60 Euro pro Woche inklusive Mittagessen.

Alle sechs städtischen Jugendzentren beteiligen sich im Rahmen ihrer Kapazitäten am Ferienprogramm: das Lux an der Turmstraße 5, die Manege Lintorf an derJahnstraße 28, das JUZ Hösel an der Bahnhofstraße 98, der Club West am Berliner Platz, das Phönix Tiefenbroich, Barbarastraße 16, und das Café du Nord in Homberg, Dorfstraße 6. Die Anmeldung erfolgt persönlich in der jeweiligen Einrichtung. Weitere Wochenangebote gibt es auch im Jugendhaus am Stadionring und an der Astrid-Lindgren-Schule in West. Für diese Angebote findet die Anmeldung im Lux an der Turmstraße 5 statt.



Über die Wochenangebote hinaus gibt es in allen Jugendzentren und dazu in Eggerscheidt und auf dem Abenteuerspielplatz an der Erfurter Straße auch ein Tagesprogramm in kleinen Gruppen – als Ersatz für „Matchball“. Die Kosten variieren je nach Angebot.

Es gibt auch wieder der Ferienpass

Den beliebten Ferienpass wird es übrigens auch in diesen Sommerferien geben. Er enthält Gutscheine und Ermäßigungen für Freibäder, Minigolf, Kino, Naturbühne, Wasserski am Toeppersee und andere Freizeiteinrichtungen in Ratingen und Umgebung. Einen Überblick über das komplette Ferienprogramm finden Interessenten auf www.ratingen.de (Suchstichwort „Ferienangebote“).

In Zusammenhang mit dem Ferienpass ist bereits das Stichwort "Kino" gefallen, daher hier noch einmal der Hinweis: Ab heute kann man, wie bereits berichtet, im ehemaligen Minoritenkloster an der Lintorfer Straße wieder Filme auf Leinwand anschauen. Selbstverständlich haben die Inhaberinnen Gabriele Rosslenbroich und Gabriele Papenhoff wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für die Kinder zusammengestellt. Nur für dieses Programm gelten auch die Gutscheine im Ferienpass.

"Invisible Sue", "Pets 2" und "Zauberhafte Schwestern"

Ein erster Überblick über das Programm: Vom 25. Juni bis zum 1. Juli läuft "Invisible Sue - plötzlich unsichtbar". Es folgen "Pets 2" (2. bis 8. Juli), "Die drei !!!" (9. bis 15. Juli) und "Vier zauberhafte Schwestern" (16. bis 22. Juli). Übrigens: Vom 25. Juni bis zum 1. Juni gibt's das "Zeugnis-Kino": Die Mathe- oder Deutschnote ist der Eintrittspreis